Messi, primo contratto su un tovagliolo all'asta: la cifra è incredibile

Il tovagliolo con il primo contratto di Leo Messi con il Barcellona è stato messo all'asta da Bonhams per un prezzo di 762.000 sterline (890.000 euro). Come riportato da Marca, il pezzo di carta, che risale al dicembre 2000 , quando Messi aveva appena tredici anni , rappresenta l'impegno di un contratto con il Barcellona ed è firmato a penna blu da Carles Rexach , allora direttore sportivo dei blaugrana.

Il tovagliolo-contratto di Messi esposto a Parigi, New York e Londra

Il tovagliolo, che era in possesso dell'agente argentino Horacio Gaggioli, è stato offerto per nove giorni in un'asta online dalla casa d'aste Bonhams, che lo aveva esposto nei mesi scorsi a Parigi, New York e Londra. Il successivo contratto, con effetti giuridici e legali, su carta intestata del Barcellona, è stato l'inizio di tutto, dell'avventura nel calcio di uno dei giocatori più forti di tutti i tempi.

Ehling: "Il tovagliolo ha attirato l'attenzione di molti fan"

Ian Ehling, responsabile della sezione libri e manoscritti della Bonhams di New York, ha affermato che il tovagliolo, sin dall'annuncio dell'asta, ha attirato "l'attenzione internazionale di molti fan" e che è uno degli oggetti "più interessanti" che abbia mai avuto.