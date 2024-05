Caos in Ligue 1: Camara del Monaco copre lo stemma contro l'omofobia

Si è aperto un caso in Ligue 1 nell'ultima giornata del campionato francese. Il centrocampista del Monaco, Mohamed Camara, ha coperto con del nastro adesivo il logo anti-omofobia durante la gara contro il Nantes, logo che tutti i giocatori delle 18 squadre della Ligue 1 hanno esposto sulle loro maglie nella giornata dedicata a questo fenomeno di emarginazione. Mostafa Mohamed, calciatore del Nantes, invece, ha addirittura deciso di non giocare l'ultima partita per non partecipare alla campagna di lotta all'omofobia.