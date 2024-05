Cristian Totti, nuova vita: si allena con il personal trainer della sorella Chanel

Nuova vita per Cristian Totti. Il figlio dell'ex capitano della Roma e Ilary Blas i è tornato in Italia dopo la parentesi nelle giovanili del Rayo Vallecano , arrivata dopo quella al Frosinone e la fine della sua lunga trafila nel settore giovanile di Trigoria. Sui social è comparsa una storia nella quale si allena in una palestra al Tuscolano in compagnia di un personal trainer speciale, che segue anche la sorella Chanel e che è il fidanzato dell'attrice Micaela Ramazzotti .

Cristian Totti è tornato a Roma

Cristian Totti, dunque, è rientrato a Roma e si sta tenendo in forma con degli allenamenti mirati. Una scelta non definitiva. Il suo rientro in città sembra momentaneo in attesa di capire come si svilupperà la sua carriera di calciatore. Al momento non si sa dove giocherà (e se giocherà) il figlio d'arte nella prossima stagione, archiviata l'avventura in Spagna, a Madrid.