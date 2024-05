Benevento, è il “Vigorito” il terreno di gioco più verde della C

BENEVENTO - In attesa di chiudere positivamente il discorso qualificazione dopo la vittoria sulla Torres di misura (1-0) nel secondo turno nazionale dei playoff e competere per la promozione in serie B, il Benevento ottiene un primo significativo riconoscimento: il terreno di gioco del "Ciro Vigorito" è stato premiato come il miglior manto erboso del Girone C. Negli altri raggruppamenti riconoscimenti al Mantova per il “Martelli” e al Cesena per il “Manuzzi”, già promosse in Serie B direttamente. Al "Piola" del Novara il premio per il miglior sintetico. La qualità dei terreni di gioco, valutata e votata dagli arbitri della Can C, ha permesso ai club giallorosso di ottenere il premio istituito dalla Lega Pro. Nell’ultimo anno è stata posta grande attenzione al tema anche nell'ottica di migliorare la qualità del gioco. Il premio è stato consegnato dal Segretario Generale della Lega Pro, Emanuele Paolucci, al presidente della Strega, Oreste Vigorito, in occasione della gara con la Torres. L’impegno della Serie C, negli ultimi tempi, è testimoniato dalla collaborazione con importanti centri di ricerca universitari e dagli incontri organizzati sul tema dell’impiantistica. «In molte occasioni abbiamo affrontato il tema dei terreni di gioco e degli stadi poiché si tratta del principale fattore per la bellezza del gioco in campo ed è un biglietto da visita dei club. Abbiamo investito, come Serie C NOW, tempo e risorse per sensibilizzare le società verso il miglioramento delle strutture. Questo sviluppo rappresenta una vittoria, ma occorre proseguire su questa strada» – dice il presidente di Lega Pro Matteo Marani.