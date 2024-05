Calciatori per un giorno: l’evento benefico a Frosinone con Francesco Totti

Un evento benefico che permette di realizzare un sogno: diventare calciatori per un giorno. L'appuntamento, allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone, è per venerdì 31 maggio per la seconda edizione di CUR (“Calcio - Ultimi Romantici") in Campo 2024. Tra i protagonisti confermati Francesco Totti, Luigi Di Biagio, Marco Amelia, Davide Moscardelli, Vincent Candela, Cristian Brocchi, Simone Tiribocchi, Stefano Sorrentino, Serse Cosmi e Stefano Colantuono.