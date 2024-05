Sarri diretta: le parole sul futuro LIVE

Maurizio Sarri torna a parlare dopo l'addio alla Lazio , avvenuto lo scorso 13 marzo in seguito alle dimissioni presentate dopo la sconfitta rimediata dai biancocelesti contro l' Udinese all'Olimpico. Ai microfoni di Sportitalia, l'allenatore toscano è pronto a parlare del futuro in vista della prossima stagione.

22:25

"Ho trasmesso la mia insoddisfazione alla squadra"

"Ci sono dei momenti in cui è troppo facile dare la colpa a tutti. Con lo staff abbiamo fatto un percorso per capire dove abbiamo sbagliato. Quando si parla di una situazione globale le responsabilità non sono mai da una sola parte. Non possiamo risolvere i problemi delle altre componenti, ma capire ciò che potevamo fare meglio. Tanti errori vengono fuori anche a livello inconscio. A me ha deluso il mercato estivo e questa mia insoddisfazione l'ho trasmessa alla squadra".

22:24

Sarri e il commento su Kamada

"Kamada ha fatto fatica quando è arrivato in Italia. In allenamento era un calciatore di buon livello, poi chiaramente ha fatto fatica. Non avevo dubbi che sarebbe uscita la sua qualità perché è di buon livello"

22:23

"La squadra era piatta"

"Si è venuta a creare una situazione in cui facevo fatica a risollevarli da certe sensazioni negative che si portavano in campo. Era un qualcosa che riguardava calciatori presenti da più anni. Non ho nessun dubbio sulla buonafede dei calciatori. Ci sono delle situazioni in cui la squadra si appiattisce mentalmente e ci vuole una scossa forte".

22:20

"Difficilissimo ripetersi sui livelli del secondo posto"

"Era difficilissimo ripetersi sui livelli del secondo posto. Il risultato è stata frutto di un'annata eccezionale, in cui hanno fallito squadre più forti di noi a livello di organico. Alla Lazio stavo bene, ero riconoscente a un gruppo di calciatori che aveva fatto una stagione di altissimo livello. Le dimissioni potevo darle dopo il secondo posto. Non posso rinnegare una scelta che ho fatto con il cuore e non con la testa. Ho lasciato un anno di contratto? Ci sono momenti in cui una scelta va fatta"

22:18

"L'addio alla Lazio? Decisione giusta"

"La Lazio? Ti rimangono sensazioni anche contraddittorie tra di loro. L'esperienza è stata bella a livello globale, abbiamo conquistato il miglior piazzamento dell'era Lotito. Resta la delusione per l'ultimo mese che non scalfisce quanto fatto negli ultimi tre anni. La decisione è stata giusta, la squadra aveva bisogno di una scossa forte che però ho avuto soltanto io. Avevo la sensazione di non riuscire a togliere i calciatori più esperti da una condizione di piattezza generale che portavano a partite tristi".

22:18

Sarri: "Si riflette per ripartire"

"Questo è il mio rifugio per tante cose di ogni giorni. Qui si riflette, si studia, si programma, cercando di avere l'umiltà di ripartire sempre da dove si è sbagliato qualcosa"

22:10

"Aspetto un progetto che mi arrapi"

22:02

21:55

