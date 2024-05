Ancelotti si racconta: "Rifiutai Baggio al Parma, fu un errore"

Ancelotti, le umili origini e il "no" a Baggio al Parma

Ancelotti ha raccontato le sue umili origini, in una famiglia contadina: "Mangiavamo solo ciò che la terra era in grado di produrre". Poi ha raccontato la sua filosofia calcistica: "Quando ho iniziato non ero così. Avevo un sistema che ho imparato al Milan da Arrigo Sacchi. Era il 4-4-2. E per questo ho rifiutato Roberto Baggio al Parma perché voleva giocare da numero 10. Ho detto: No, non gioco con il 10. All'epoca era uno dei migliori del mondo e l'ho rifiutato perché volevo giocare con due attaccanti. È stato un errore".

Ancelotti, Zidane, la Juve e il retroscena su una sfida con De Zerbi

Niente dogmi e così: "Ho provato a cambiare idea quando sono andato alla Juventus. Avevo Zidane ed era il numero 10. Lo devo mettere a destra o a sinistra? Impossibile. Da lì ho sempre tenuto conto delle caratteristiche dei giocatori per costruire il modulo. Avere una sola identità della propria squadra è un limite. Giocavamo in Champions contro lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi, un'ottima squadra. Quello che stava facendo con i terzini e in diverse posizioni era davvero buono. Ma ho detto ai miei: vogliono che li pressiamo, non fatelo, è quello che cercano. Non pressateli e ci daranno la palla. Non abbiamo pressato e abbiamo vinto 5-0".