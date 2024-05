Baggio torna a Brescia 20 anni dopo: l'emozionante dedica, tifosi impazziti

Standing ovation per Roberto Baggio al PalaLeonessa di Brescia . L'ex Pallone d'Oro ha assistito a Gara 3 della semifinale playoff scudetto tra Germani Brescia e Olimpia Milano . L'ex numero 10 - che da poco ha accettato la proposta del ct Spalletti di riunirsi con la Nazionale , come aveva anticipato sulle colonne del nostro giornale - è stato accolto da una vera e propria ovazione dal pubblico presente, che ha iniziato ad intonare numerosi cori a lui dedicati. "Sei sempre tu, che ci porti in vantaggio", hanno cantato i tifosi bresciani.

Baggio, venti anni fa l'addio al calcio

"...non è più domenica", l'emozionante didascalia scelta dall'account Instagram ufficiale Pallacanestro Brescia. La citazione, come facilmente si intuisce, è della celebre Marmellata #25 di Cesare Cremonini, che nel 2005 cantava malinconicamente "Ah, da quando Baggio non gioca più...". È da poco trascorso l'anniversario dell'addio al calcio: era il 16 maggio 2004, Brescia-Milan nel giorno del diciassettesimo scudetto rossonero. Baggio ha vestito la maglia del Brescia dal 2000 al 2004, collezionando 46 gol in 101 presenze.