Roma City, la Juniores di Buttaroni inarrestabile

Prosegue l'avventura nella poule scudetto di categoria della formazione Juniores del Roma City. La squadra di mister Giacomo Buttaroni s'è imposta in rimonta col risultato di 5-2 sul Gladiator nella gara secca degli ottavi giocata allo Stadio “Augusto Bisceglia” di Aversa. In svantaggio di due reti dopo appena cinque minuti di gioco, i giovani del City hanno avuto un moto d'orgoglio ribaltando la contesa contro gli agguerritissimi pari età casertani grazie a una prestazione perfetta. Evidentemente decisiva la preparazione atletica migliorata grazie al fatto che la squadra si allena quattro giorni a settimana. E infatti gli avversari, alla fine, sono stati sovrastati soprattutto sul piano fisico oltre che tecnico. I gol del successo sono stati firmati da Fabio, autore di una doppietta, e da Pietrini, Cesari e Dado.



LA GIOIA DEL PATRON DOINO - Incontenibile la gioia del presidente Tonino Doino che ha seguito anche in Campania la squadra dopo l'altra vittoriosa trasferta in Sardegna: «Questi ragazzi mi emozionano e mi inorgogliscono. Hanno sposato in pieno lo spirito del nostro club. Il risultato conta, ma in campo bisogna dare l'anima per i nostri colori. Si cresce anche così, coltivando una mentalità vincente attraverso il lavoro e il sacrificio. Spesso mi sento dire che le cose vanno in un certo modo e non si possono cambiare. Io, invece, credo che sia possibile cambiare tutto con la giusta mentalità e con senso di appartenenza. E lavorando sodo come stanno facendo questi ragazzi. Confidiamo di allestire una prima squadra competitiva con le stesse regole d'ingaggio». Al secondo campionato in Serie D, il Roma City ha chiuso la stagione pareggiando 2-2 nei playoff, quindici giorni fa a L'Aquila, in un'altra partita combattuta e avvincente. «Ma la gioia che mi stanno regalando i nostri giovani è qualcosa d'indescrivibile», aggiunge il patron italo-americano che nel suo centro sportivo avveniristico alle porte di Roma, unico nel panorama sportivo italiano, il Riano Athletic Center, visitato con stupore dal Ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi un mese fa, ha gettato le basi di un programma ambizioso che guarda lontano partendo proprio dai giovani. «Strutture e talenti da valorizzare nelle migliori condizioni possibili, sono queste le idee portanti del nostro progetto che stiamo costruendo con tenacia e caparbietà un pezzetto per volta. La Juniores è un tassello importantissimo di questo complesso e gratificante lavoro».



SPEDIZIONE AVERSANA - Alla trasferta aversana il Roma City s'è presentato al gran completo in campo ma anche a livello dirigenziale. Oltre al patron Doino, al vice presidente Daniele Doino, al dg Marco Di Saverio e al tecnico della prima squadra Agenore Maurizi, erano presenti il preparatore atletico Andrea De Macchi, il preparatore dei portieri Gianluca Angelucci, i dirigenti Roberto Carboni e Valerio Mancini, il ds Claudio Carelli, il fisioterapista Ettore Piubello e Danilo Mariani, responsabile dell'area marketing del club capitolino. Al City si vince anche così: tutti assieme appassionatamente. Prossimo obiettivo la semifinale.