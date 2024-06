Amichevoli di oggi: vincono Croazia e Albania, goleada Inghilterra

Prima giornata dedicata alle amichevoli internazionali, in questo national break che precede Euro 2024. Vincono Croazia e Albania, avversarie dell'Italia di Luciano Spalletti nella prossima kermesse continentale. La Scozia non delude, superando agevolmente Gibilterra. Successo rotondo per l'Inghilterra di Southgate, mentre non va oltre lo 0-0 la Germania di Nagelsmann.