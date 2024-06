Operazione Nostalgia a Salerno: scatta la Baggio-mania

È Baggiomania a Salerno a poche ore dalla gara organizzata da Operazione Nostalgia allo stadio Arechi. Tutti aspettano il Divin Codino, che saluterà il pubblico facendo un giro di campo. Grande attesa anche Totti, Zanetti e tutti gli altri. Nel Fan Village migliaia di persone aspettano i calciatori, che si alternano nello stand di Planetwin365.news. L’ex laziale ed ex interista Cesar fa i complimenti all’Inter: “Non era scontato per l'Inter ripartire dopo la finale di Champions persa con il Manchester City. Ho pensato che il campionato sarebbe diventato subito uno degli obiettivi e così è stato. La cosa più bella dell'Inter è che, anche vincendo, anche con i cambiamenti societari, pensa in grande". Chevanton promuove il Lecce: "Per noi leccesi è stata una salvezza importantissima, e averla raggiunta in anticipo con ancora tre partite da giocare è stato come vincere lo scudetto" . Un elogio va anche a Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica: "Per lui parlano i risultati, sempre eccellenti. Oltre alla prima squadra c'è da ricordare anche lo scudetto conquistato con la Primavera lo scorso anno, in un territorio dove la scelta dei giocatori non è ampia come in altri posti" . C’è anche Arturo di Napoli, ex Salernitana, che parla dei campani appena retrocessi: " i" . Ed ecco Marco Amelia, anche lui ospite di Planetwin365.news: "Gli Europei? L'Italia non parte tra le favorite, ma è meglio non esserlo, altre squadre si prenderanno la responsabilità di partire in prima fila. Abbiamo la nostra mentalità e un allenatore giusto che ha dato regole giuste. Abbiamo ragazzi che hanno voglia di fare e possiamo dire la nostra. I portieri? Quelli italiani sono i più forti di tutti. Se ne dovessi scegliere uno? Donnarumma".