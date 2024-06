Giovane calciatore morto a Panama: tragedia durante una partita

Tragedia in Panama . Un giovane calciatore è morto a soli 18 anni, vittima di colpi d'arma da fuoco mentre stava assistendo alla partita di softball della squadra di quartiere a Maria Chiquita. Si tratta di Giancarlos Giameli García del Cid , terzino sinistro che era già nel giro dell'U17 della nazionale panamense.

Colpi di pistola durante una partita di softball: muore un calciatore

Non c'è stato nulla da fare per Giancarlos Giameli García del Cid, classe 2006 sparato durante una comune partita di softball del suo quartiere, a Maria Chiquita (Panama). Nel corso dell'incontro, una rissa avrebbe acceso gli animi di giocatori e spettatori, fino a spingere un uomo a tirare fuori una pistola. Da lì, sarebbero partiti dei colpi, secondo una prima ricostruzione fornita dai testimoni: due, alla testa, sono stati fatali per il povero Giancarlos, mentre altre persone di età compresa tra i 22 e i 39 anni sono rimaste ferite. La Federcalcio panamense, dopo aver appreso la notizia, ha reso omaggio al ragazzo, già nel giro delle selezioni giovanili del proprio Paese.