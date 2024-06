Calcio in lutto, è morto il portiere Matija Sarkic

Matija Sarkic è morto, lutto nel mondo del calcio

"Il Millwall Football Club - si legge nel tragico annuncio del club inglese - è completamente sconvolto nell'annunciare che Matija Sarkic è morto all'età di 26 anni. Sarkic, portiere numero uno dei Lions, ha collezionato 33 presenze per il club da quando è arrivato dal Wolverhampton Wanderers nell'agosto del 2023". Pochi giorni fa, Sarkic era sceso in campo con il Montenegro, in occasione dell'amichevole contro il Belgio di Lukaku.

"Internazionale del Montenegro, - prosegue il comunicato del Millwall - Matija ha rappresentato con orgoglio il suo Paese in numerose occasioni. Tutto il club invia il proprio affetto e le proprie condoglianze alla famiglia e agli amici di Matija in questo momento di immensa tristezza. Il club non farà ulteriori commenti in questo momento e chiede di rispettare la privacy della famiglia di Matija".