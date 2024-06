Euro 2024 e l'idea del karaoke dell'inno: cos'è e perché è già un successo

GELSENKIRCHEN - Il karaoke dell'inno. E' la trovata intelligente che l'Uefa ha voluto introdurre nell'Europeo tedesco, per consentire a tutti i tifosi di cantare insieme e magari evitare i fischi ignobili che spesso ascoltiamo negli stadi: mentre le squadre vengono inquadrate sul maxischermo in basso compaiono le parole seguendo il tempo della musica. A Gelsenkirchen non è andata benissimo perché gli inglesi, di solito molto attenti al protocollo, hanno subissato di buu l'inno serbo. Una vergogna. Ma l'idea ha funzionato ad esempio a Dortmund, dove tanti albanesi hanno cantato Fratelli d'Italia insieme ai tifosi azzurri.