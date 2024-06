Lo Stato paga lo scudo anti-pezzotto

ROMA - Vita breve per i pirati dell’etere. Nei prossimi giorni il Governo approverà un emendamento per un nuovo scudo anti pirateria . La notizia riportate sulle colonne de La Repubblica trova conferma nell’ambiente parlamentare. Sarà lo stesso Stato a farsi carico dei 2 milioni di euro che serviranno per attivare e mantenere il nuovo sistema anti-pezzotto. La funzione dello scudo è quella di disattivare entro pochi minuti i siti illegali che trasmettono le partite del campionato di calcio e di basket coperte dai diritti televisivi.

Il monito di De Siervo

"Gli ascolti della Serie A stanno andando bene, ma se non si riuscirà a tornare sulla strada giusta in merito alla pirateria si faticherà sempre di più a vendere i diritti - ha sottolineato l'Ad di Lega Serie A Luigi De Siervo nell’ultima riunione a Parma - se non saremo in grado di garantire una certa efficacia, avverrà un impoverimento degli abbonati che potrebbero affidarsi a strumenti pirata. Se non ci sono risorse derivate dai tifosi che acquistano un prodotto, i club e il campionato non potranno mai comprare dei top giocatori".