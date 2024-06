Schweinsteiger, l'occhiata galeotta a Georgina Rodriguez scatena i tabloid

Bastian Schweinsteiger sta facendo discutere per un commento in diretta su Georgina Rodriguez. L'ex centrocampista della nazionale tedesca, che sta lavorando come talent per l'emittente tedesca ARD, durante la partita del Gruppo F di Euro 2024 del Portogallo contro la Repubblica Ceca di martedì sera è incappato in una gaffe mentre veniva mandato in onda il filmato del figlio di Ronaldo, Cristiano Jr, che festeggia il suo 14esimo compleanno all'inizio di questa settimana.