Hjulmand, la Danimarca e il Salento: "Perché me ne sono andato?"

FRANCOFORTE - Emozionato per sé ma soprattutto per il Paese, più vicino alla qualificazione agli ottavi dopo il pareggio contro l'Inghilterra. Morten Hjulmand, ex centrocampista del Lecce, parla con nostalgia pura dei tempi in Salento: "Mi manca il club, mi mancano la città, gli amici, il cibo, il mare...". Ma allora perché se ne è andato? Sorride non lo dice ma è facile capirlo. Il percorso di crescita professionale lo ha condotto allo Sporting Lisbona, per la felicità di Pantaleo Corvino che ne ha tratto una strepitosa plusvalenza.