Coppa dei Canottieri, presentata l'edizione numero 60

Presentata presso il Circolo Canottieri Lazio la “Coppa dei Canottieri Cbill” che quest'anno festeggia 60 anni. L'appuntamento è dal 25 giugno al 24 luglio come di consueto nella splendida cornice del Circolo Canottieri Lazio, con 64 gare da vivere fino in fondo.

A fare gli onori di casa il Presidente del Circolo Raffaele Condemi. Al tavolo presenti anche il vice Presidente alla qualità sociale Luciano Crea, il vice Presidente allo sport Riccardo Viceré, il Consigliere agli Eventi Liliana Fratini Passi, il Consigliere allo Sport pedestri Giorgio Maucci.

“Fa paura dire questo numero anche perché sono gli anni che io compirò ad agosto. Fa venire i brividi pensare che un evento tra i circoli nato per gioco compia sessanta anni pensando che quando è nato, a parte i grandi eventi come le Olimpiadi, gli Europei e i Mondiali, a Roma c'era solo la Coppa dei Canottieri. Oggi la città è diversa, sono cambiate tante cose e il fatto di essere stati così costanti nel riproporre questo torneo, con le varie evoluzioni per stare sempre al passo con i tempi come ad esempio l'inserimento di altri sport, è per noi motivo di grande orgoglio. Quest'anno tra le tante novità vale la pena ricordare l'utilizzo del pallone a rimbalzo controllato. Questo è a Roma un appuntamento molto atteso a cui non si può davvero mancare anche perchè tutti vogliono vincere il trofeo. Sarà la mia ultima Coppa dei Canottieri anche perchè a settembre ci saranno le elezioni e io, dopo quattro mandati, posso lasciare il posto a qualcun'altro ma sono molto soddisfatto e credo di aver fatto qualcosa di importante per il nostro Circolo” le parole del Presidente del Canottieri Lazio, Raffaele Condemi.

“La Coppa dei Canottieri é ormai una tradizione che scandisce l'estate romana. Da 60 anni questa competizione tra i circoli della Capitale é il torneo più antico d'Europa. La socialità e l'aggregazione che lo sport diffondono, anche in forme non agonistiche, sono valori che misurano la vitalità e il benessere di una comunità. I miei complimenti al Presidente Raffaele Condemi per l'organizzazione di uno degli eventi sportivi più attesi della Capitale” le parole di Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio.

Anche per questa edizione del trofeo di calcetto più antico di Roma (e probabilmente del Mondo, se “leggenda” e realtà storica sembrano convergere nel dire che il Calcetto è nato proprio a Roma,

grazie al mito Nicola Pietrangeli e al Circolo Tennis Parioli di piazza Apollodoro, storico partecipante alla Coppa dei Canottieri) saranno 9 le società storiche di Roma che vi prenderanno parte: CC Lazio, CC Roma, RCC Tevere Remo, CC Aniene, Corte dei Conti, TC Parioli, CT Eur, Sporting Eur, Villa Flaminia.

Come da tradizione si contenderanno l'ambito trofeo “Babbo Valiani” assegnato al Circolo che totalizza il miglior risultato complessivo sommando i punti delle diverse categorie, il premio dedicato a uno dei padri della disciplina, Gustavo Babbo Valiani. Il trofeo all'inizio di ogni edizione viene restituito alla casa madre, il C.C. Lazio, per essere riassegnato nuovamente e custodito per un anno dal circolo vincitore.

E parlando sempre di trofei, il C.C. Lazio – che ha messo in fila un pokerissimo di vittorie, dal 2019 al 2023 – guida la Classifica dei Circoli con 19 titoli vinti nella Categoria Assoluti, potendosi quindi fregiare di una stella (che si ottiene ogni 10 titoli) e quindi a caccia della 2a stella in caso di vittoria quest’anno. Ambito risultato raggiunto anche dal Circolo Canottieri Aniene (dove lo scorso anno il gotha dello Sport italiano è sceso in campo nella compagine Over 60: il Ministro dello Sport Abodi, il Presidente del CONI Malagò e l’ex CT della Nazionale Mancini), che ha vinto 12 tornei di Categoria Assoluti e dal Tennis Club Parioli, con 10 vittorie nel suo Palmarès.

Due le novità per festeggiare il traguardo dei 60 anni: innanzitutto si giocherà con un pallone nuovo a rimbalzo controllato, mentre le categorie sono diventate Assoluti, Over35 (che prende il posto del torneo Over 40), over 50 ed over 60. Inoltre verrà prodotto un cortometraggio sulla storia della Coppa curato da Massimiliano Buzzanca, figlio del compianto Lando, con preziose testimonianze.

CIRCOLI PARTECIPANTI: i circoli partecipanti saranno 9 (CC Lazio, CC Roma, RCC Tevere Remo, CC Aniene, Corte dei Conti, TC Parioli, CT Eur, Sporting Eur, Villa Flaminia).

TROFEO “BABBO VALIANI”: è il trofeo che viene assegnato al Circolo che totalizza il miglior risultato complessivo sommando i punti delle diverse categorie ed è dedicato a uno dei padri della disciplina Gustavo "Babbo Valiani". Il trofeo l'inizio di ogni edizione viene restituito alla casa madre, il C.C. Lazio, per essere riassegnato nuovamente e custodito per un anno dal circolo vincitore.

MATCH IN DIRETTA STREAMING: confermato l’accordo con MY Soccer Player: tutte le partite di calcio a 5 saranno trasmesse in diretta Facebook con tanto di telecronaca, per un servizio video che si aggiunge agli highlights trasmessi in differita il giorno seguente dal Corriere dello Sport TV.

PADEL: non solo calcio a 5 perché proprio accanto alla "Fossa", si disputerà la sesta edizione della Coppa dei Canottieri di padel riservata alla sola classe Over 35, conquistata nel 2023 dal Circolo Canottieri Aniene.

TEQBALL: una disciplina sportiva che combina elementi di calcio e ping-pong. Si gioca su un tavolo curvo, i giocatori colpiscono un pallone con qualsiasi parte del corpo tranne braccia e mani come avviene proprio nel calcio. Lo scorso anno vinse il Circolo Canottieri Lazio.

TENNIS: la Coppa Canottieri vedrà accanto al calcetto, teqball e Padel anche il tennis. I 9 circoli storici della capitale (si contenderanno la vittoria finale incrociando le racchette attraverso sfide di doppio. Potranno partecipare solo le quarte categorie e precisamente ogni singola sfida vedrà una coppia con una classifica non superiore a 4.3 e una coppia con una classifica non superiore a 4.1. L’eventuale doppio di spareggio vedrà schierata una coppia con classifica 4.1 con un giocatore 4.3 che non sia stata già schierata. La prima edizione è stata vinta dal Circolo Canottieri Lazio.

