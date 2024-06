La Germania è sotto accusa: le invasioni a Euro 2024 diventano un caso

Le parole del ct del Portogallo Martinez sulle invasioni di campo

Sul tema si è esposto il ct del Portogallo, Roberto Martinez: «Faccio un appello ai tifosi: così non va bene, non entrate più in campo. Comprendo l'entusiasmo di chi vuole avvicinarsi a una leggenda del calcio come Cristiano ma per lui e per noi i rischi sono enormi. In questo caso gli invasori erano pacifici ma cosa succederebbe se capitasse qualche malintenzionato? La sicurezza delle squadre va tutelata».

In precedenza c'era già stata un'altra "violazione" in occasione dell'esordio della Germania a Monaco: un influencer tedesco era riuscito a entrare allo stadio senza accredito travestendosi da mascotte. Fa ridere ma anche preoccupare.