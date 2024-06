Dazn: “La pirateria è un fenomeno criminale e va sconfitta”

ROMA - DAZN conferma l’impegno al fianco di FAPAV e sostiene gli importanti sforzi della Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali e dell’intero sistema per contrastare il fenomeno della pirateria. L’indagine FAPAV, condotta da Ipsos e presentata oggi a Roma in occasione degli Stati Generali della lotta alla Pirateria tra legalità, sicurezza e intelligenza artificiale, traccia un bilancio dei danni causati all’industria sportiva che, anche nel 2023, si conferma estremamente allarmante: 285milioni di euro (in crescita di +18 milioni rispetto al 2021) sottratti alle casse dello sport. Quasi 1 milione di euro al giorno che l’intero sistema non può reinvestire per far crescere il prodotto calcio e lo sport in generale, impiegandolo nella possibilità di portare in Italia campioni dal richiamo sempre più internazionale, nella modernizzazione degli impianti sportivi o nella creazione di nuovi contenuti. Il settore dello sport live resta tra i più impattati: nel 2023, infatti, si registra un aumento degli atti criminali commessi di +0,4 mln rispetto al 2021 per una stima totale di 11,4 milioni di fruizioni legali perse e un bacino invisibile di ‘hooligans digitali’ abbonati ad almeno una IPTV illegale che è in costante crescita e che nel 2023 ha toccato quota 3.6 mln (+1.3 mln rispetto al 2021), essendo i benefici percepiti dalla fruizione illegale dei contenuti maggiori dei rischi.