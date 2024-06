Mbappé, furia contro Lewandowski: "Sei un figlio di p..."

Un rigore per uno, un gol a testa e un contatto proibito. Kylian Mbappé, per la prima volta a segno in un campionato europeo, è stato protagonista di un pericoloso incontro ravvicinato con l'altra stella del pomeriggio di Dortmund, Robert Lewandowski, che in un contrasto aveva involontariamente sfiorato il naso fratturato e protetto dalla mascherina nera. La partita tra Francia e Polonia stava già scivolando via sull'1-1, risultato che qualifica Deschamps come secondo del girone, quando l'episodio ha attirato l'attenzione delle tv: spaventato dal rischio di un colpo, Mbappé ha sollevato la mascherina e ha urlato chiaramente "Sei un figlio di p..." all'avversario. Scaramucce tra campionissimi.