Freuler: «Non volevo provocare l'Italia»

STOCCARDA - «Vorrei fare chiarezza su una mia dichiarazione mal interpretata e, in certi casi, mal riportata». Comincia così il post di Remo Freuler, centrocampista del Bologna e della nazionale svizzera, sui social. Freuler ha voluto esprimersi dopo che una sua frase sul passato («Al Mondiale noi in Qatar siamo andati mentre l'Italia è rimasta a casa») aveva scatenato i commenti ostili dei tifosi italiani. «In conferenza stampa - continua Freuler - mi è stato chiesto cosa abbia imparato la nazionale svizzera dalla sconfitta per 3-0 a Roma contro l'Italia nel 2021. Ho risposto che abbiamo imparato tanto e poi pareggiato due volte contro l'Italia nelle qualificazioni, qualificandoci, al contrario dell'Italia, per il Mondiale. Ci tengo a sottolineare che non è mai stata mia intenzione provocare o prendermi gioco della Nazionale azzurra. Porto grande rispetto per quanto fatto in passato dall'Italia, per quanto sta facendo e amo il Paese. Per me, mia moglie e tutta la mia famiglia, l'Italia è diventata una seconda casa. Cose, tra l'altro, dette anche durante la conferenza stampa, ma a cui è stato dato meno risalto. Mi dispiace tanto che la mia dichiarazione sia stata vista da molti come una provocazione o una presa in giro. Spero in una bella partita a Berlino».