Lautaro trascina l’Argentina ai quarti della Coppa America

MIAMI (Stati Uniti) - L’Argentina onora il titolo di Campione del mondo vinto in Qatar anche in Coppa America . Pur priva di Leo Messi, bloccato da un problema muscolare agli adduttori - la selezione albiceleste ha conquistato l’accesso ai quarti di finale della competizione in fase di svolgimento negli Stati Uniti.

Argentina, ci pensa Lautaro

L’Argentina allenata da Lionel Scaloni la scorsa notte ha sconfitto il Perù per 2-0 nell'ultima partita del Gruppo A. All’Hard Rock Stadium di Miami il protagonista assoluto della serata è stato il centravanti dell’Inter Lautaro Martinez, autore della doppietta grazie alla quale gli argentini hanno avuto la meglio sui rivali. L'Argentina affronterà nei quarti di finale la seconda in classifica del gruppo B, probabilmente una tra l'Ecuador o il Messico. Nell'altro raggruppamento, il Canada ha ottenuto la qualificazione ai quarti di finale pareggiando per zero a zero contro il Cile.