Euro 2024, Spagna in estasi: «La Germania ha un problema»

Dall'inviato a Dusseldorf - La Spagna esalta, la Spagna si esalta. Dopo la rotonda vittoria sulla Georgia, la quarta su quattro partite all'Europeo, il Paese comincia a sentirsi quasi imbattibile. E' una bella sensazione ma anche un rischio, per la squadra di De La Fuente che fin qui non ha trovato alcun ostacolo e che sta scoprendo una nuova stella: Nico Williams, allevato dall'Athletic e ormai pronto a spiccare il volo per un grande club.

La Germania non spaventa la Spagna

Sarà probabilmente più dura nel quarto di finale di Stoccarda contro i padroni di casa, che però non sembrano spaventare i media spagnoli. Il quotidiano sportivo As, di Madrid, esce anche con un titolo di sfida: «La Germania ha un problema». Cioè i ragazzi terribili della Spagna che non si fermano più e che, secondo Marca, sono protagonisti del «Festival» sia pure «dopo lo spavento» dell'autogol di Le Normand, unico giocatore capace di segnare a Unai Simon in questo torneo. Chiude con lo slogan «Recital» infine El Mundo Deportivo, quotidiano di Barcellona che mostra l'esultanza di Lamine Yamal in compagnia di Nico Williams.