Salernitana a Martusciello

La Salernitana ha il nuovo allenatore. A breve l'annuncio ufficiale del direttore sportivo Petrachi che ha lavorato nella notte per l'accordo con Giovanni Martusciello, 52 anni, storico vice di Luciano Spalletti e, soprattutto, di Maurizio Sarri sostituito in panchina alla guida della Lazio dall'ischitano nella scorsa stagione dopo le dimissioni del tecnico napoletano e prima dell'arrivo di Tudor. Termina così l'altro tormentone in casa granata dopo il fallimento della trattativa per la cessione della società di Danilo Iervolino a Brera Holdings, il Fondo Americano incapace di attrarre investitori per il rilancio del club campano. Per la panchina della Salernitana il ds salentino aveva strappato il sì di Andrea Sottil che al venir meno degli investimenti statunitensi aveva preferito risolvere consensualmente l'accordo con il club. Identificata in Gaetano Fontana, l'alternativa era durata l'arco di una notte. Poi la virata decisiva su Martusciello che sarà ufficializzato già oggi. Ora bisognerà allestire la nuova squadra partendo dalle numerose cessioni di calciatori già molto richiesti anche in A. A cominciare da Dia e Maggiore, il primo destinato alla Lazio e il secondo, molto probabilmente, al Genoa. Il tesoretto per una Salernitana competitiva c'è.