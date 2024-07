Ci tocca dar ragione agli agenti

Curiosamente, ma non troppo, è la stessa accusa che adesso muovono i sindacati dei calciatori, qualche allenatore (Klopp, Mourinho) e, per ultime, le leghe, pronte a rivolgersi alla Corte europea per vedersi riconosciuto il diritto alla “partecipazione” - attendono solo la fine dell’Europeo per promuovere l’azione giudiziaria.

Non abbiamo mai voluto dare troppo credito agli agenti. Nemmeno quando hanno denunciato (continuano a farlo) la mancanza di controllo sui trasferimenti e il dilagare di comportamenti illeciti da parte di molti (loro) colleghi; comportamenti che hanno reso abituali pratiche vietate dal regolamento e nocive per l’intero sistema, ma possibili proprio per la colpevole indifferenza di chi dovrebbe avere come primo dovere il rispetto delle norme esistenti. Ma, si sa, questo tipo di attività - il controllo - non garantisce voti, né rielezioni. La moltiplicazione degli eventi, invece, produce ricavi economici e politici.

Se il calcio perde appeal, se soprattutto i giovani si allontanano dallo sport più popolare del pianeta e se la qualità dello spettacolo è sempre più bassa, la responsabilità è in primis di chi lo governa autorizzando storture e malaffare.

I calciatori e, di riflesso, chi li rappresenta (parlo degli agenti buoni, i cattivi si riconoscono a vista) dovrebbero essere i primi a essere ascoltati e eventualmente coinvolti nella programmazione degli impegni.

L’“abuso di posizione dominante” in un settore “industriale” e sociale così importante non è tollerabile. Per la verità non lo è ovunque. Parafrasando Kristol, il potere genera responsabilità. Schivare o declinare queste responsabilità è una forma di abuso di potere.