Multiproprietà, assist a Manchester City e United: la decisione Uefa

La UEFA ha chiarito i casi di multiproprietà che potevano entrare in conflitto con le regole vigenti: Manchester City e Girona potranno infatti iscriversi alla Champions 24/25 benché il City Football Group controlli, oltre ai citizens, anche il 47% del Girona. In Europa League potranno affrontarsi Manchester United e Nizza, ancorché il gruppo Ineos di Jim Ratcliffe controlli il club francese e abbia un’influenza dominante (attraverso una quota del 25%) sui Red Devils.

Le quote dei club minori (Girona e Nizza) saranno parcheggiate in un blind trust, cioè un organismo fiduciario indipendente con il mandato di gestirle senza rapporti con le proprietà. «Nessuno è coinvolto simultaneamente, direttamente o indirettamente, a nessun titolo nella gestione, amministrazione e/o performance sportiva di più club partecipanti alla medesima competizione sportiva. Nessuno ha un’influenza dominante su più di un club» afferma una nota del CFCB, l’organismo di controllo finanziario Uefa.