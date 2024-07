Thiago Alcantara si ritira: cosa farà dopo l'addio al calcio

Thiago Alcantara ha deciso di ritirarsi. L'ex centrocampista di Barcellona, Bayern Monaco e Liverpool ha vinto per sette volte la Bundesliga e una Champions League nel 2020. Dall'inizio del 2023 è riuscito a giocare solo 9 partite in Premier League a causa di acciacchi che sono andati a sommarsi a un infortunio al ginocchio che aveva rimediato nell'avvio della sua esperienza in Inghilterra.