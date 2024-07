Mbappé toglie la maschera e la Francia segna: la coincidenza contro la Spagna

MONACO DI BAVIERA - Ha gettato la maschera, nel vero senso della parola, e ha sbloccato la Francia. Kylian Mbappé, senza dirlo a nessuno, è entrato in campo senza protezione sul viso per la prima volta dopo la frattura al naso capitata nel debutto europeo contro l'Austria. I risultati non hanno tardato ad arrivare nella semifinale contro la Spagna: liberatosi sulla sinistra, Mbappé ha calciato il cross sul quale si è fiondato Kolo Muani per segnare la rete del vantaggio. E' stata la prima festeggiata da Deschamps su azione in tutto il torneo,