Partita del cuore a L’Aquila: cantanti contro politici in campo per il Bambino Gesù

ROMA - Cresce l'attesa per la Partita del Cuore 2024 , storico appuntamento giunto alla sua 33esima edizione . L'evento, presentato oggi (giovedì 11 luglio) a Roma , vedrà scendere in campo la Nazionale Cantanti contro la Nazionale della Politica . La partita verrà disputata il 16 luglio allo Stadio 'Gran Sasso d’Italia' de L'Aquila e sarà trasmessa mercoledì 17 luglio, a partire dalle 21:30, su Rai1 e su Radio Rai1. Condurrà la serata Eleonora Daniele , presente oggi a Roma insieme a Paolo Vallesi, Tiziano Onesti (Presidente dell’Ospedale Bambino Gesù), Marcello Ciannamea (Direttore Intrattenimento Prime Time Rai) e al Maestro Leonardo De Amicis .

Partita del Cuore 2024, i dettagli sulla raccolta fondi

La raccolta fondi legata al numero solidale 45585 sarà destinata al progetto Accoglienza dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, che offre alloggio e sostegno gratuito a circa 3mila famiglie che da tutta Italia, e da oltre 40 Paesi nel mondo, raggiungono ogni anno Roma per garantire le migliori cure dei propri figli. L'incasso sarà condiviso con il reparto Pediatria dell'Ospedale San Salvatore dell'Aquila.

Partita del Cuore 2024, le parole di Barachini

"Sono felice di poter partecipare alla Partita del Cuore per supportare i bambini che hanno bisogno di cure e le loro famiglie", sottolinea il Sottosegretario di Stato Alberto Barachini, che vanta da giovane un passato da calciatore, e che annuncia la sua partecipazione all'evento. "Giocheremo all’Aquila, una città simbolo della sofferenza e della rinascita. In campo, per la solidarietà, non ci saranno differenze politiche. Attendiamo tanti spettatori e tante telefonate al numero solidale 45585, già attivo".