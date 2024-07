Evra condannato a un anno di carcere: il motivo

Evra condannato a 12 mesi di carcere

Patrice Evra, protagonista in Europa soprattutto con le maglie di Manchester United e Juventus, è stato condannato a 12 mesi di reclusione per abbandono familiare, in virtù delle centinaia di migliaia di euro di arretrati sugli alimenti, che sarebbero stati rilevati dal tribunale di Nanterre. Si parla di una cifra vicina al milione di euro, che si aggira intorno ai 900.000 euro, da versare all'ex moglie Sandra, con la quale ha avuto due figli. Per Evra, reclusione con sospensione della libertà vigilata ed esecuzione provvisoria, a margine di un certo numero di obblighi già stabiliti dal giudice. L'avvocato del francese, Jerome Boursican, ha commentato così la sentenza, annunciando ricorso: "I fatti sono controversi. Il signor Evra ha presentato ricorso".