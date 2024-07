Italia-Norvegia diretta Europei Under 19: segui LIVE la partita

BELFAST (Irlanda del Nord) - In virtù del titolo conquistato a Malta un anno fa, l'Italia Under 19 inaugura gli Europei 2024 di categoria in Irlanda del Nord, affrontando la Norvegia a Belfast. Gli azzurrini del ct Bernardo Corradi scendono in campo alle ore 16.30, in un match valido per la prima giornata del gruppo A.