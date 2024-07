Morata scoppia in lacrime prima del Milan: l'incontro che commuove la Spagna

"Non accetto le critiche ingiuste!"

Nell'abbraccio tra Alvaro e la mamma c'è la commozione per il fresco trionfo in Germania e il ringraziamento del figlio per le parole di difesa pronunciate dalla signora Morata: "Posso capire le critiche al giocatore, che può anche non piacere, ma non accetto in alcun modo gli attacchi alla sua persona. Soprattutto quando arrivano da chi non lo conosce neppure. Stiamo vivendo giorni incredibili, ancora mi emoziono al solo pensiero di Alvaro che alza la coppa da capitano per una vittoria della Spagna".