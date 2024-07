Salernitana, il Verona offre Kallon e Lasagna per Kastanos

Il Verona pressa la Salernitana per Grigoris Kastanos (26) e vorrebbe inserire nell’operazione l’esterno offensivo Yayah Kallon (23) e/o l’attaccante Kevin Lasagna (31). I campani valutano il cipriota 2 milioni e vorrebbero solo l’indennizzo economico. Domagoj Bradaric (24) è nel mirino dell’Udinese, che deve vincere, però, la concorrenza del Parma e del Palermo. Federico Bonazzoli (27) non vuole più stare a Salerno e cerca soluzioni in A. Ma per l’ex sampdoriano il mercato si muove poco anche a causa dell’ingaggio elevato (2,9 milioni lordi annui fino al 2026). In passato si erano proposti Venezia e Como. Su Boulaye Dia (27) resta la Lazio, che chiede un prestito abbassando l’obbligo di riscatto a 8 milioni, ma la Salernitana ne vuole 15. Martusciello chiede la conferma di Gigi Sepe (33) attraverso il prolungamento dell’accordo, di Mateusz Legowski (21) e probabilmente anche di Diego Valencia (24). All’allenatore campano piace Demba Seck (23) del Torino, ma ora non c’è più la possibilità di cedere al Toro il difensore Lorenzo Pirola (22), che piace all’Inter, ma che forse Martusciello vorrebbe convincere a restare. E mentre si riparla di ipotesi di cessione societaria ad un gruppo di imprenditori del Nord, Petrachi non molla Alessandro Pio Riccio (22), centrale difensivo della Juve, Lorenzo Moretti (22) della Triestina, centrale ma anche terzino destro, i romanisti Luigi Cherubini (20), attaccante esterno, ed il centrocampista Riccardo Pagano (19). È difficile cedere Simy (32), che viene proposto in Turchia, e Mikael (25), che è ancora in Brasile. Se la Salernitana cedesse a breve Dia, Simy, Mikael e Bonazzoli risparmierebbe, solo di ingaggi, 8 milioni lordi.