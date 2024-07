Salernitana, via Pirola: all’Olympiakos Pireo per 3 milioni di euro

Lorenzo Pirola (22) all’Olympiakos Pireo. La Salernitana percepirà 3 milioni. È sicuramente una minusvalenza dopo il riscatto per 5 milioni dall’Inter della scorsa stagione, ma è il massimo che si poteva ottenere. Il Verona pressa la Salernitana per Grigoris Kastanos (26) e vorrebbe inserire nell’operazione l’esterno offensivo Yayah Kallon (23). I granata valutano il cipriota 2 milioni. Domagoj Bradaric (24) è nel mirino di Udinese, Parma e Palermo. Federico Bonazzoli (27) non cerca soluzioni in A, ma per l’ex sampdoriano il mercato si muove poco anche a causa dell’ingaggio elevato (2,9 milioni lordi annui fino al 2026). Intanto, Sono Luigi Sepe (33), Mateusz Legowski (21) e Giulio Maggiore (26) i calciatori che Martusciello vorrebbe trattenere a Salerno. Mentre per i primi due l’operazione è più fattibile, per Maggiore, che ha mercato, è abbastanza complessa.



COULIBALY TRA EMPOLI E CAGLIARI - A Lassana Coulibaly (28) si interessano Empoli e Cagliari. Su Boulaye Dia (27) resta la Lazio, che chiede un prestito abbassando l’obbligo di riscatto a 8 milioni, ma la Salernitana ne vuole 15. Diego Valencia (24) è in uscita. Petrachi non molla Alessandro Pio Riccio (22), centrale difensivo della Juve, Lorenzo Moretti (22) della Triestina, centrale ma anche terzino destro, i romanisti Luigi Cherubini (20), attaccante esterno, ed il centrocampista Riccardo Pagano (19). È difficile cedere Simy (32), che viene proposto in Turchia, e Mikael (25), che è ancora in Brasile. Se la Salernitana cedesse a breve Dia, Simy, Mikael e Bonazzoli risparmierebbe, solo di ingaggi, 8 milioni lordi.