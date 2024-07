Clamoroso Inghilterra: il nuovo ct si cerca... online! Ecco l'annuncio

Football Association: l’annuncio di lavoro

Un annuncio di lavoro, con tanto di richiesta di un curriculum vitae che dovrà comprendere le esperienze e i titoli conquistati nel campionato della Premier League o, negli altri maggiori campionati nazionali. Da oggi la Football Association ha pubblicato su internet l’annuncio per cercare il nuovo commissario tecnico che dovrà portare l’Inghilterra ai prossimi Mondiali del 2026 in programma negli Stati Uniti, Messico e Canada. “Attualmente stiamo supervisionando un processo altamente mirato per nominare il prossimo allenatore della squadra nazionale maschile senior dell’Inghilterra - si legge nella nota della Football Association - il nostro processo di pianificazione ha già identificato diversi candidati; inoltre, siamo impegnati in processi di reclutamento aperti nell’industria calcistica e siamo interessati a sentire individui che soddisfino i seguenti criteri”.

I requisiti richiesti per fare il ct dell’Inghilterra

Chiunque vorrà sedersi sulla panchina più prestigiosa del mondo dovrà possedere - tra gli altri requisiti - una licenza UEFA Pro, dovrà avere una significativa esperienza del calcio inglese, con un ricco palmares nella Premier League e/o nelle principali competizioni internazionali, dovrà essere un leader eccezionale che comprenda e apprezzi l’ambiente del calcio internazionale, dovrà avere esperienza nell’identificare, gestire e sviluppare con successo giocatori di alto livello inglesi e dovrà avere forti valori personali e integrità e comprendere e abbracciare il ruolo che l’allenatore della squadra nazionale maschile dell’Inghilterra ha nell’ispirare la nazione. “Chiunque fosse interessato a candidarsi e dovesse soddisfare i criteri sopra indicati - si legge alla fine dell’annuncio - potrà inviare una mail alla Federcalcio inglese e attendere eventuale risposta”.