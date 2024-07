Abbiamo il vizio della legalità

E gregio Direttore, Le scrivo per sollevare un tema che mi sta particolarmente a cuore e che sono certo interessi lei e il suo giornale, da sempre attento ai valori sani dello sport. una multinazionale delle scommesse online e questo, oltre ad essere in contrasto con il decreto Dignità, rappresenta un segnale estremamente negativo, che di fatto sdogana la promozione dell’azzardo. Sul tema ho scritto al Presidente dell’Inter, Marotta (al quale ho chiesto un incontro urgente), al ministro Abodi e fatto una interrogazione parlamentare. Ma confido nella sua cortese ospitalità e di poter pubblicare sul suo giornale una lettera rivolta a Lei per spiegare le ragioni delle mie forti preoccupazioni. Come sa, di recente, l’ Inter ha attivato una partnership cone questo, oltre ad essere in contrasto con il decreto Dignità, rappresenta un segnale estremamente negativo, che di fatto sdogana la promozione dell’azzardo. Sul tema ho scritto al Presidente dell’Inter, Marotta (al quale ho chiesto un incontro urgente), al ministro Abodi e fatto una interrogazione parlamentare. Ma confido nella sua cortese ospitalità e di poter pubblicare sul suo giornale una lettera rivolta a Lei per spiegare le ragioni delle mie forti preoccupazioni. In attesa di un suo gentile riscontro, colgo l’occasione per inviare i miei più cordiali saluti,

Francesco Silvestri

capogruppo M5S alla Camera



La risposta del direttore Ivan Zazzaroni