Italia-Ucraina U19: quando si gioca, orario, dove vederla in tv e streaming

La probabile formazione di Mykhaylenko

UCRAINA U19 (4-1-4-1): Krapyvtsov; Husiev, Melnychenko, Mykhavko, Yermachkov; Vashchenko; Hadzhyiev, Matkevych, Krevsun, Tutierov; Ponomarenko. All. Mykhaylenko.

Italia-Ucraina U19, la cronaca

Da campione in carica, l'Italia Under 19 non si sta smentendo. Percorso netto fin qui con cinque gol fatti e uno subito in due partite. Zeroli, Camarda e Pafundi su tutti stanno dimostrando tanto in questo torneo. Dal canto suo l'Ucraina deve ancora conquistare l'accesso alla semifinale dopo i due pareggi nelle prime due gare. Dalla sfida di domani si capirà la sfidante della squadra di Corradi in semifinale, o Francia o Spagna.