Salernitana, ingaggiato Dalmonte

Altro mattoncino al nuovo progetto granata. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha chiuso l'intesa con il Vicenza per l'esterno offensivo ravennate Nicola Dalmonte, 26 anni, trascorsi al Genoa ma formatosi nel settore giovanile del Cesena e con recenti esperienze anche alla Spal. Come promesso, la società ha dato il via libera ai rinforzi mano mano che escono i tanti esuberi che per tante ragioni, non solo di natura economica, non possono più far parte dell'organigramma che dovrà cancellare una disastrosa retrocessione e consentire un nuovo equilibrio economico.