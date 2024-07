Europei U19, Italia in semifinale contro la Spagna: quando si gioca

Europeri U19, Italia-Spagna in semifinale

La squadra allenata da José Lana ha pareggiato per 2-2 nella partita decisiva contro la Francia, divenuta capolista del girone con un gol al 90esimo contro gli spagnoli. Giovedì 25 alle 18, l'Italia U19 di Camarda e Zeroli si giocheranno un posto nella finale del torneo. Si tratta della terza semifinale consecutiva per gli azzurri nell'Europeo U19. Mentre la Francia affronterà l'Ucraina, sempre giovedì alle 20. La finale del torneo è in programma per domenica 28 luglio alle 20.