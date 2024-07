Real, quel miliardo di fatturato rende ancora più intrigante la sfida dell'Atalanta

Il miliardo di fatturato sfondato dal Real Madrid ha stabilito il nuovo record mondiale di una società di calcio, plusvalenze escluse. Il club di Florentino Perez ha comunicato ufficialmente: "I ricavi dell’esercizio 2023/24 hanno raggiunto la cifra di 1.073 milioni di euro, con un aumento di 230 milioni di euro (+27%) rispetto all’esercizio 2022/23. In questo esercizio, nonostante lo stadio non fosse ancora pienamente operativo, il club è riuscito a superare la soglia di un miliardo di euro di ricavi operativi, cifra mai raggiunta da nessun altro club".

Sarà Davide contro Golia

I Blancos coniugano la supremazia sul campo, coronata dalla quindicesima Coppa dei Campioni/Champions League ai colpi di mercato (Endrick e Mbappé sono solo gli ultimi della serie), agli strepitosi risultati di gestione, pur considerando come non siano state ancora completate tutte le opere di ristrutturazione dell'astronave Bernabeu. Anche per questo motivo, la sfida dell'Atalanta, in programma il 14 agosto, a Varsavia, in palio la Supercoppa Europea, diventa ancora più intrigante: sarà Davide contro Golia, il confronto fra l'ormai consolidata, rampante realtà del calcio italiano e la superpotenza del calcio mondiale, tecnicamente reso unico dalla partita nella partita giocata da Ancelotti e Gasperini, orgoglio della scuola di Coverciano che, a sul tempo, li vide anche studenti sugli stessi banchi del centro tecnico.

La scalata della Dea

Espressione di una realtà non metropolitana, l'Atalanta dei Percassi, corroborata dalla partnership di Pagliuca, ha scalato il ranking Uefa passando in sei anni dalla posizione N.104 alla N.20; stadio e centro sportivo sono di sua proprietà; conta otto bilanci consecutivi in utile; può permettersi di nicchiare quando le chiedono se sia in vendita il suo giocatore più rappresentativo, ha impresso una sterzata storica alla sua vicenda ultracentenaria con la conquista dell'Europa League. Così, in uno stato di assoluto benessere, la Dea si prepara ad affrontare i nuovi Galacticos consapevole di avere su di sé gli occhi del mondo, come li ha, da sempre, il meraviglioso Real. Comunque vada, a Varsavia sarà un successo.