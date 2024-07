Italia-Spagna U19: quando si gioca, orario, dove vederla in tv e streaming

L' Italia U19 ha superato il proprio girone come prima classificata nell' Europeo di categoria , qualificandosi così alle semifinali in cui affronterà i pari età della Spagna .

Italia-Spagna U19, l'orario

La semifinale tra Italia e Spagna U19 andrà in scena oggi, giovedì 25 luglio, alle ore 15 al Windsor Park di Belfast.

Dove vedere Italia-Spagna U19 in diretta tv

Italia-Spagna U19 sarà trasmessa in diretta gratis sull'app e sul sito di Rai Play sul canale Rai Play Sport 1. Per seguirlo in tv servirà una Smart TV da poter collegare a una rete Internet. La Rai ha deciso di non trasmettere la gara sui suoi canali in televisione.

Dove vedere l'amichevole Italia-Spagna U19 in streaming

Italia-Spagna U19 sarà visibile live in streaming e gratis su Rai Play, al canale Rai Play Sport 1.