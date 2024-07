Su tivùsat saranno disponibili, per la prima volta, tutte le partite della serie A trasmesse per gli abbonati a Dazn

Chi vincerà il campionato di Serie A nella stagione 2024-25? A giudicare dai bookmaker non ci sono dubbi: l’Inter di Simone Inzaghi (quota 1,7) è super favorita. A darle filo da torcere ci proveranno tre squadre che hanno cambiato allenatore: la Juventus di Thiago Motta e il Napoli di Antonio Conte, entrambe pagate 5,5 volte la posta; poco distante (a quota 7,5) il nuovo Milan di Paulo Fonseca. Poche chance, invece, nonostante il trionfo in Europa League per la spumeggiante Atalanta di Gian Piero Gasperini (quota 20), per “il cantiere” Roma di Daniele De Rossi (25) e per la Lazio di Marco Baroni (50) alle prese con l’addio del bomber Ciro Immobile. Praticamente impossibile, infine, secondo i bookie una vittoria della Fiorentina di Raffaele Palladino e del Bologna di Vincenzo Italiano, entrambe quotate a 100. Solo al fischio d’inizio del Campionato - sabato 17 agosto con i campioni d’Italia che apriranno le danze a “Marassi” contro il Genoa – capiremo come e se queste quote saranno destinate a cambiare. Ma intanto la certezza è che c’è una bella novità per milioni di tifosi che vogliono seguire le gesta della propria squadra in televisione.