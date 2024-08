Gattuso sbotta in conferenza contro un giornalista: cosa è successo

Gattuso contro un giornalista in sala stampa

I croati hanno vinto 2-0 contro l'Havnar Boltefelag, ma un giornalista in sala stampa ha fatto notare dei problemi tattici sorti per mezz'ora di partita. L'affermazione non ha fatto piacere a Gattuso che ha sbottato in sala stampa: "Io e te iniziamo male, mi dici solo le cose negative e non mi dici che per 60′ minuti abbiamo giocato un calcio importante. Parliamo prima delle cose positive e poi di quelle negative". L'allenatore se l'è presa anche con il traduttore che a suo dire traduceva troppo lentamente.