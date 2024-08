Morto Craig Shakespeare: aveva vinto la Premier insieme a Ranieri

Craig Shakespeare morto a 66 anni

A comunicare il decesso è stata la famiglia: "Craig è spirato pacificamente a casa, circondato dall'affetto della sua famiglia". L'allenatore aveva inziato la sua carriera in panchina con il West Bromwich Albion, prima nelle giovanili poi come vice in prima squadra. Tranne una parentesi all'Hull City, dal 2008 al 2017 ha ricoperto il ruolo di vice allenatore al Leicester City. Nonostante l'esonero di Pearson, rimane con le Foxes anche nella stagione 2015/2016 con Claudio Ranieri in panchina. Stagione che poi si concluderà con la vittoria iconica della Premier League. Prosegue la sua carriera da vice dal 2017 in poi tra Everton, Aston Villa Norwich e ancora Leicester.