Arbitri, Orsato si dimette dalla CAN: futuro da decifrare, cosa succede ora

ROMA - Daniele Orsato si è dimesso dalla CAN. Dopo giorni di riflessione, tentennamenti, titubanze, ripensamenti, l'ex arbitro internazionale (ha diretto anche agli ultimi Europei in Germania) ha mandato la lettera nella quale annuncia il ritiro, dimissioni accettate. Per lui adesso futuro da decifrare, molti (Figc compresa) spingono perché entri come vice nella Commissione guidata da Rocchi, con ricadute tutt'altro che prevedibili. La lettera di addio arriva a tre giorni dal raduno della CAN a Cascia. Ora la Figc non vorrebbe perderlo e potrebbe pensare di trovargli un posto in commissione. In questi giorni si registra anche l’addio di Paolo Valeri: andrà a fare il VAR project manager e membro della commissione arbitrale della Federcalcio greca.