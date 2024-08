Salernitana, Ghiglione per Bonazzoli: il capolavoro di Petrachi

SALERNO - Federico Bonazzoli (27) alla Cremonese, Paolo Ghiglione (27), terzino destro alla Salernitana. È l'ultima operazione portata a termine dal ds Petrachi. La Salernitana risparmia quasi 6 milioni lordi per l'ingaggio di Bonazzoli e ci guadagna anche 500mila euro. Ghiglione arriva a titolo definitivo. Il problema all'avanbraccio destro, per il quale si è anche sottoposto ad un intervento chirurgico, è risolto e tra 25 giorni sarà disponibile.



OBIETTIVO VELTHUIS - Questo dovrebbe sbloccare Tijs Velthuis (22), olandese dello Sparta Rotterdam, che potrebbe essere il nuovo difensore centrale della Salernitana. Petrachi lo sta seguendo da tempo. Cresciuto nel Twente, Velthuis è un mancino ed è alto quasi un metro e novanta. Intanto, la società granata rescinde con Mikael (25). L’attaccante brasiliano, rimasto fin qui nel suo Paese, aveva un contratto fino al 2026 da 1,4 milioni lordi. Con un incentivo all’esodo, si è arrivati alla risoluzione. Il club campano lo aveva preso a gennaio 2022 dallo Sport Recife pagando 800mila euro per il prestito e poi 3,3 milioni per il cartellino a luglio dello stesso anno. Il ds Petrachi sta lavorando tra mille difficoltà seguendo le linee guida della proprietà: fare cassa ed abbassare il monte ingaggi. È chiaro, dunque, che la Salernitana avrà come obiettivo quello di restare in B, ma questo oggettivo ridimensionamento gestionale ed economico, che delude molto i tifosi, va distinto dalla solidità finanziaria. Il club è puntuale nei pagamenti, sebbene il presidente Iervolino sia dimissionario ed abbia intenzione di vendere la società.



EMPOLI SU MAGGIORE - L’Empoli ha chiesto informazioni su Giulio Maggiore (26), ma vuole inserire una contropartita, che la Salernitana non gradisce. Lassana Coulibaly è richiesto dal Palermo, i campani potrebbero ottenere 1,5 milioni. Petrachi proverà a cedere anche Mateusz Legowski (21). Il ds sta allestendo una squadra di giovani e spera, cedendo Dia in Premier League o in Spagna (oltre al Villareal c'è anche il Betis sul senegalese), di prendere un paio di calciatori di maggiore esperienza e quindi con ingaggi leggermente più elevati. Per Dalminte, infortunatosi a Bari, almeno un mese di stop. Tongya dovrebbe rientrare per la prima di campionato. Oggi amichevole col Picerno al Mary Rosy.