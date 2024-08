Salernitana, tutto su Velthuis

Domani dovrebbe essere il giorno di Tijs Velthuis (22), difensore centrale olandese dello Sparta Rotterdam, che sarà il nuovo difensore centrale della Salernitana. Arriverà in prestito con diritto e obbligo di riscatto a determinate condizioni. Matteo Lovato (24) piace al Sassuolo, mentre su Domagoj Bradaric (24) c’è il Cagliari. Nell’operazione che ha portato Federico Bonazzoli (27) alla Cremonese, la Salernitana acquista a titolo definitivo Paolo Ghiglione (27), terzino destro, che firmerà un triennale a 350mila euro netti. Sarà disponibile tra tre settimane dopo la frattura all’avanbraccio destro per la quale è stato operato. L’Empoli ha chiesto informazioni su Giulio Maggiore (26), ma vuole inserire una contropartita, la Salernitana chiede solo soldi. Lassana Coulibaly è richiesto dal Palermo, i campani potrebbero ottenere 1,5 milioni, ma il maliano non accetta la B. Petrachi proverà a cedere anche Mateusz Legowski (21). Boulaye Dia ha richieste dalla Premier League (West Ham, Brentford, Newcastle ed Everton) e dalla Liga (Villareal, Betis Siviglia e Girona). In uscita anche Flavius Daniliuc (23). Per Simy (32) è arrivata una richiesta dall’Iran, ma il giocatore ha rifiutato. Da sistemare Junior Sambia (27), Dylan Bronn (29), Mamadou Coulibaly (25) e Kaleb Jimenez (21). Piace sempre Cesar Falletti (31) della Cremonese. Intanto, Roberto Busso, Ceo di Gabetti, potrebbe diventare il nuovo presidente nell’ambito dell’accordo consulenziale tra Salernitana e Gabetti Sport. Nando Elefante sarebbe il nuovo dg.

Sabato pomeriggio amichevole a porte chiuse al Mary Rosy col Picerno. I granata hanno vinto 1-0 con gol di Valencia.

SALERNITANA-PICERNO 1 – 0

SALERNITANA (4-3-2-1): Fiorillo; Gentile, Daniliuc (1’ st Guccione), Lovato, Njoh (22’ st Bradaric); Coulibaly L. (17’ st Ferrari), Amatucci (1’ st Iervolino), Legowski (1’ st Di Vico); Valencia (1’ st Kallon), Sfait (31’ st Vuillermoz); Dia (1’ st Jimenez). A disp.: Corriere, Salvati, Ferri. All.: Martusciello

PICERNO: Summa (1’ st Merelli), Pagliai, Seck (35’ st Papini), Pitarresi, Gallo (1’ st Vitali), Esposito (10’ st Cardoni), Santarcangelo (1’ st Murano), Petito (8‘ st Ceccarelli), Enerbe (13’ st Graziani), Guerra, De Ciancio (13’ st Cecere).

A disp.: Esposito, Colaci, Ragone, Savarese. All.: Tomei

Arbitro: Pappano (Galluzzi – Romanelli).

MARCATORE: 28’ pt Valencia (S).