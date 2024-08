Palmese ancora punita. Ma pronta alla battaglia nel girone più duro, quello pugliese

Molta delusione nel club vesuviano per essere stati inclusi nel raggruppamento da sempre considerato una vera e propria Serie C. Ma Dionisio e Grimaldi non si faranno intimorire e si preparano a una stagione da protagonisti. E il patron Rega è già motivatissimo: «Avevamo chiesto di essere inseriti nel girone Laziale o in quello siciliano. Ma le nostre istanze non sono state tenute minimamente in considerazione. Vuol dire che ci faremo valere come sempre sul campo. Con 110 anni di storia abbiamo dimostrato di sapere come si fa»