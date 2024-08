Carro Summer Cup, show con Bojinov e altri ex campioni ad Alba Adriatica

Carro Summer Cup, parata di ex calciatori ad Alba Adriatica

Al Faro di Alba Adriatica, in provincia di Teramo, è stato un mix di sport e spensieratezza con tra gli altri Valeri Bojinov (l’attaccante bulgaro ex Juve, Fiorentina, Parma e Lecce), Jeda (ex attaccante di Cagliari e Lecce), Mauro Milanese (ex difensore di Inter, Napoli e Torino), David Di Michele (ex attaccante di Udinese, Palermo, Torino e Lecce), il tecnico Serse Cosmi e telecronista Maurizio Compagnoni di Sky, fra tanti curiosi che sulla spiaggia hanno visto dare spettacolo.